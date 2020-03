Rząd wprowadził kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem

- Docierają do nas informacje o kolejnych zakażonych osobach i ofiarach śmiertelnych pandemii. Chcemy za wszelką cenę uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów w Europie Zachodniej. Chcemy być przygotowani na rosnąca liczbę zakażeń i jednocześnie wypłaszczać krzywą przyrost zakażeń, by nie doszło do takich sytuacji, jak we Włoszech czy Hiszpanii - powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

W przestrzeni publicznej obowiązuje wymóg 2 metrów odległości. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zamknięte zostają wszystkie gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, studia tatuażu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

W sklepie może przebywać trzy razy tyle osób, ile jest kas.

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.