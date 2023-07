Samochody pracowników prokuratury oblano kwasem. Sprawców nie wykryto, a sprawę umorzono

W grudniu 2022 roku doszło do zniszczenia trzech pojazdów należących do prokuratorów i dwóch, których właścicielami byli pracownicy administracyjni grodziskiej prokuratury. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu potwierdziła wówczas, że sprawca lub sprawcy wykorzystali do tego kwas masłowy. Samochody zostały trwale uszkodzone, bo przykrego intensywnego zapachu nie można się pozbyć.

- Prowadzimy czynności, które mają na celu wyjaśnienie, czy był to chuligański wybryk czy działanie odwetowe podjęte na przykład przez podejrzanego niezadowolonego z faktu postawienia go w stan oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową w Grodzisku Wielkopolskim

- mówił w styczniu tego roku rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim jest monitorowany, ale nagrań ze zdarzenia nie ma, bo - jak informował Ł. Wawrzyniak - zepsuł się rejestrator.