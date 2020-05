Samoloty wracają na lotnisko w Kąkolewie. Aeroklub przenosi swoje sekcje, powstaje Centrum Kształcenia Lotniczego

Sekcja szybowcowa będzie pierwszą, która przeniesie się do Kąkolewa w ramach przeprowadzki Aeroklubu Poznańskiego z Kobylnicy do Kąkolewa. - Najpewniej nastąpi to na początku lipca. Wszystkie nasze sekcje powinny działać tutaj na początku 2021 roku- zapowiada dyrektor Aeroklubu Poznańskiego, Piotr Haberland. Główne przenosiny, jak zapowiada nasz rozmówca, zaplanowano na przełom 2020 i 2021 roku. Tu też ma powstać Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej.

Na lotnisku trwają intensywne przygotowania. Budowane są kolejne hangary, w których swoją działalność będą prowadzić zarówno Aeroklub, jak i Politechnika Poznańska. Wiosną 2021 roku będzie ich już sześć. Działalność badawczą będzie prowadzić tutaj również Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Te działania realizowane będą w ramach projektu „Aerosfera. Lotnisko rzeczy”. Politechnika, wspólnie z Aeroklubem, PCSS oraz Andrzejem Szymańskim zrealizują projekt o łącznej wartości blisko 22 mln zł. Kąkolewo stanie się jednym z najważniejszych obszarów badawczych i innowacyjnych dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitorowania, nadzoru oraz neutralizacji zdarzeń i katastrof.