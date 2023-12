Świąteczna atmosfera sprzyja zacieśnianiu sąsiedzkich kontaktów, dlatego mikołajki zorganizowali wspólnie mieszkańcy ulic Orzechowej i Morelowej. Impreza okazała się strzałem w dziesiątkę, a z zaproszenia skorzystały całe rodziny.

To pierwsze spotkanie świąteczne, ale sąsiedzi mają już za sobą kilka imprez integracyjnych.

- W ubiegłym roku zorganizowaliśmy sąsiedzką biesiadę, która była pierwszym naszym przedsięwzięciem. Udało się świetnie, choć pogoda sprawiła nam małego psikusa. W tym roku we wrześniu powtórzyliśmy spotkanie, ale tym razem wyposażyliśmy się w namioty. Bawiliśmy się świetnie, co tylko potwierdza, że takie spotkania mają sens. Tym bardziej, że było nas tu wtedy naprawdę liczne grono

- mówi Katarzyna Hercog, jedna z współorganizatorek sąsiedzkich spotkań.

Mieszkańcy chcą się integrować. Zależy im na tym, żeby wzmacniać sąsiedzkie więzi.

- Nie chcemy być dla siebie anonimowi i to główny powód, dla którego zdecydowaliśmy się na takie akcje. Chcemy się poznać, zatrzymać trochę w tym codziennym pędzie i razem spędzić czas. Gdyby nie ta inicjatywa, pewnie połowa z nas spędzałaby czas przez telewizorem. Dzięki tym spotkaniom mamy szansę porozmawiać, świetnie się bawić i budować sąsiedzkie relacje. Od ubiegłego roku nie jesteśmy już dla siebie anonimowi i to jest właśnie w tym wszystkim najwspanialsze. Mówi się, że sąsiada się nie wybiera, tylko ma. My mamy szczęście, bo mamy fantastycznych sąsiadów, a wspólnie spędzony czas w tym gronie tylko to potwierdza