Przegląd prasy z tygodnia 3.03.2024. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie jak co roku wspólnie świętowały Dzień Kobiet. W sobotę, 2 marca, w sali wiejskiej panie mogły miło spędzić czas we własnym gronie. Nie brakowało najlepszych życzeń i artystycznego akcentu.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Czesława Łukarskiego w Szkole Podstawowej w Ptaszkowie to pierwsze takie wydarzenie w historii, które zgromadziło entuzjastów tego sportu z całej okolicy. Turniej, nazwany na cześć byłego nauczyciela wychowania fizycznego, który zaszczepiał w uczniach pasję do tego sportu, stanowi hołd dla jego wkładu w rozwój tej dyscypliny.

Parada Parowozów to wydarzenie organizowane przez Parowozownię Wolsztyn – Instytucję Kultury Województwa Wielkopolskiego. To ostatnia czynna parowozownia na świecie, która wciąż obsługuje przewozy pasażerskie trakcją parową. Tegoroczna parada odbędzie się 4 maja. Potężne lokomotywy na pewno zachwycą każdego, kto wybierze się do Parowozowni Wolsztyn.

Mieszkańcy Kobylnik napisali petycję do burmistrza, w której apelują o remont jednej z dróg. Jak argumentują, jej stan jest fatalny i łatwo uszkodzić tu samochód. Przez dziury i koleiny dojazd do posesji jest utrudniony.

Wracamy do tematu zakupu drugiego budynku na potrzeby grodziskiego ratusza. Od sfinalizowania transakcji minęło już prawie 6 lat. Budynek nadal stoi i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie cokolwiek w tej sprawie miało się zmienić. Pytany o plany jego adaptacji burmistrz odpowiada, że nie jest to inwestycja priorytetowa.