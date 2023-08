Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradowicach

- Budowa nowej remizy to dla nas niecodzienna rzecz. Takiego wydarzenia w historii naszej jednostki jeszcze nie było - mówi prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradowicach, Tomasz Dudziak i podkreśla, że dzięki temu strażacy będą mogli się rozwijać.

Strażacy nie kryją radości, bo już niebawem przeprowadzą się do nowej siedziby. Będą mieć warunki na miarę XXI wieku. Niewielki budynek w wynajmowanym garażu zastąpi teraz remiza z prawdziwego zdarzenia.

A w tutejszej OSP wiele się dzieje. Przez ostatnich kilka lat druhowie pozyskali sporo sprzętu, dzięki któremu mogą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Gradowic, gminy Wielichowo i całego powiatu grodziskiego. Strażacy wzbogacili się między innymi ubrania specjalne, agregat prądotwórczy, zestaw hydrauliczny, zestaw PSP R1, piłę spalinową, pompę szlamową czy aparaty ochronny dróg oddechowych. Pozyskali też średni i lekki samochód gaśniczy. Nie były to nowe auta, ale jak podkreśla Tomasz Dudziak -strażacy i tak cieszą się z tego, że trafiły właśnie do nich. Dodajmy też, że lekki samochód został już przekazany do kolejnej jednostki.

W dotychczasowym pomieszczeniu trudno było się im już zmieścić, a sprzętu regularnie przybywało. Jeszcze w tym roku druhowie zyskają nową remizę. Nie przeprowadzą się daleko, bo zaledwie 100 metrów od swojej obecnej siedziby. Z niecierpliwością czekają na finał prac. Zgodnie z planem nowa remiza w Gradowicach będzie gotowa jeszcze w listopadzie tego roku.