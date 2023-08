Trzy dni i trzy oszustwa w sieci. Mieszkanki powiatu grodziskiego straciły kilkadziesiąt tysięcy!

- W każdym przypadku sposób działania oszustów był identyczny. Kobiety wystawiały przedmioty na sprzedaż, a potencjalny kupiec, którym tak naprawdę był oszust, kontaktował się z nimi i przesyłał fałszywy link, poprzez który miały odebrać płatność. Po zaakceptowaniu linku, mieszkanki powiatu grodziskiego podały swoje dane bankowe i straciły łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych

- mówi st. sierż. Krystian Kawala, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Pierwsza z poszkodowanych straciła aż 10 tysięcy złotych. Tego samego dnia na komendę zgłosiła się kobieta, z konta której zniknęło ponad 6 tysięcy złotych. Dzień później policjanci odebrali kolejne zgłoszenie. Tym razem starty sięgnęły blisko 7 tysięcy złotych.

Cyberprzestępcy wykorzystają każdą okazję, by w łatwy sposób zarobić i pozbawić innych oszczędności. Często wiadomości SMS, e-mail czy całe strony internetowe wzorowane są na oryginalnych stronach firm, a nawet banku czy portalu ogłoszeniowego. Niestety, taka zbliżona do autentycznej grafika strony usypia czujność sprzedającego, co wykorzystują oszuści. Po podaniu danych takich, jak numer karty, kod cvc i data jej ważności, nie dochodzi do płatności za towar, ale do utraty oszczędności zgromadzonych na koncie pokrzywdzonego.