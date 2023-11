Wchodząc do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach można się poczuć tak, jakby Boże Narodzenie miało być już jutro. Ze szkła, z drewna, ze sznurka... Świątecznych ozdób jest tu tyle, że trudno byłoby je policzyć. A to wszystko przygotowane z sercem i ogromnymi uśmiechami, bo podopieczni bardzo dużo energii włożyli w to, aby ozdoby świąteczne, dekoracje, czy stroiki były naprawdę wyjątkowe. W każdej z dziesięciu pracowni powstaje zupełnie inne rękodzieło.

- Możemy spotkać się tu z bardzo różnymi formami terapii. Pieniądze, które otrzymujemy dzięki sprzedaży prac, możemy przeznaczyć na integrację społeczną naszych uczestników. Dzięki temu, że państwo kupujecie nasze prace, możemy pojechać do kina, wyjść do pizzerii, restauracji czy wziąć udział w wycieczce na przykład nad morze

- mówi Karolina Nowak z Warsztatów Terapii Zajęciowej.