Uroczyste pasowanie, dyplomy i upominki. Maluchy oficjalnie stały się przedszkolakami!

Dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim oficjalnie dołączyły do grona przedszkolaków. Pasowania odbywały się 15 i 16 listopada, a nowymi przedszkolakami zostały maluchy z grup Misie i Sarenki.

Podczas uroczystości dzieciom towarzyszyły ogromne emocje: nie brakowało symbolicznego dotknięcia w ramię wielką kredką, dyplomów i upominków, które ufundowała Rada Rodziców Przedszkola Gminnego imienia Krasnala Hałabały.

Była to również okazja do zaprezentowania dziecięcych talentów. Dla większości był to pierwszy publiczny występ, ale przedszkolaki świetnie sobie poradziły i popisały się umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Sale były pełne rodziców, którzy ze wzruszeniem podziwiali występy swoich pociech.

W uroczystych pasowaniach brali również udział dyrektor przedszkola, przedstawiciele samorządu gminnego oraz rady rodziców.

Wszystkim dzieciom życzymy wielu sukcesów, nowych przyjaźni i dużo uśmiechu! Niech każdy dzień spędzony w przedszkolu będzie wspaniałą przygodą!