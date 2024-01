Uważajcie, znów grasują złodzieje! W powiecie grodziskim doszło do kolejnego włamania

Policjanci poszukują sprawców włamania, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu grodziskiego. W sobotę, 6 stycznia, nieznani dotąd sprawcy obrabowali dom jednorodzinny w podgrodziskich Kobylnikach. Do zdarzenia doszło około godziny 19. Włamywacze weszli na teren nieruchomości, gdy właścicieli nie było w domu.

- mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann z grodziskiej policji.

Funkcjonariusze apelują o wzmożoną czujność. Choć zakończył się okres świątecznych i sylwestrowych wyjazdów, warto pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu domu czy mieszkania, przed jego opuszczeniem. Pamiętajmy również, że złodzieje, bardzo często, przygotowują się do włamania i obserwują dom.

- Cenniejsza niż monitoring może okazać się sąsiedzka pomoc. Zwracajmy uwagę nie tylko na to, co się dzieje na terenie naszej posesji, ale również na to, czy ktoś podejrzany nie kręci się u sąsiada. Naszą czujność powinny wzbudzić samochody, które wcześniej nie pojawiały się w okolicy