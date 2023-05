W czwartek odebrano sygnalizację, dziś wprowadzono poprawki. Linia została przesunięta

Po publikacji wtorkowego materiału otrzymaliśmy kolejną wiadomość, w której nasza czytelniczka wskazała, że od strony Kąkolewa linia warunkowego zatrzymania została źle namalowana, bądź pętla indukcyjna została umieszczona nieprawidłowo.

- Może nie do końca jest to wina kierowców a wykonawcy? Po drugiej stronie świateł, czyli od strony miasta jest ok, natomiast od strony Kąkolewa nie