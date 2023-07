W Rakoniewicach drzewa uschły, bo ktoś je zatruł? Burmistrz: "Nie wierzę, że to był przypadek"

- Gdy przeprowadziliśmy nasadzenia, głosy były podzielone. Część osób cieszyła się, że będzie więcej zieleni, ale odebrałem też telefony mówiące o problemach z parkowaniem, zbyt dużą ilością cienia, alergiami, pytaniami o to, kto będzie sprzątał liście? Nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Nie chcę mówić, że pan X czy pani Y otruli drzewa, ale to nie był przypadek. Dziwnym trafem pozostałe nasadzenia są w dobrej formie, a te całkowicie uschły