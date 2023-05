W Wielichowie powstanie gminny żłobek. Opiekę znajdzie w nim 20 dzieci

W lutym tego roku informowaliśmy, że gmina Wielichowo złożyła wniosek w ramach rządowego programu „MALUCH+” i ubiega się o dofinansowanie budowy żłobka. Przyszli rodzice mają powody do radości. Wniosek został oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do dofinansowania. Na budowę obiektu i utworzenie miejsc opieki dla 20 dzieci gmina Wielichowo otrzyma nieco ponad 814 tysięcy złotych.

Burmistrz Wielichowa przyznaje, że to dobre wieści, ale przed gminą stoi teraz duże wyzwanie. Jak wyjaśnia Honorata Kozłowska, trwa opracowywanie koncepcji i projektu. Nowy obiekt powstanie tuż obok istniejącego już przedszkola „Świat Bajek”. Jak podkreśla nasza rozmówczyni, lokalizacja nie jest przypadkowa. Ze względów logistycznych rodzicom, którzy mają więcej niż jedno dziecko, prościej będzie dowozić i odbierać je z placówek, które będą w bezpośrednim sąsiedztwie.

Budowa żłobka w Wielichowie zaplanowana jest na 2025 rok. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie całkowity koszt inwestycji i ile do pozyskanego dofinansowania trzeba będzie dołożyć z gminnego budżetu. Burmistrz Honorata Kozłowska już w lutym podkreślała, że po przeprowadzonym rozeznaniu wiadome jest, że żłobek w Wielichowie jest potrzebny. Taki obiekt to szansa dla mam na powrót do aktywności zawodowej. Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli martwić się, jak połączyć pracę z zapewnieniem opieki dla swoich maleńkich dzieci.