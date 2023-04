Wielka akcja wietrzenia garderoby. Drugi Babski Targ w Grodzisku Wielkopolskim

W niedzielę, 23 kwietnia, na dziedzińcu przy Rakoniewickim Ośrodku Kultury w Rakoniewicach po raz pierwszy odbędzie się Pchli Targ. To wydarzenie, które stanowi przestrzeń do przeprowadzenia…

Po sukcesie pierwszej edycji organizatorki nie pozwoliły paniom czekać długo. Zaledwie po czterech miesiącach znów zaprosiły ochotniczki do wietrzenia szaf! A skoro wiosna za rogiem…, to wydaje się to idealny czas na wymianę zawartości garderoby.