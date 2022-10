Zabawa andrzejkowa Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jabłonnie

Rada Rodziców wznowiła tradycję corocznych zabaw andrzejkowych, z których dochód przekazywany jest na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłonnie. Gdy podobną imprezę zorganizowano po przerwie w ubiegłym roku, szybko okazało się, że to strzał w dziesiątkę!

- Udało nam się wtedy zebrać około 15 tysięcy złotych. Pieniądze te przez cały rok przeznaczaliśmy na wsparcie działalności ZSP - powiedział nam przewodniczący Rady Rodziców, Mirosław Pajchrowski.

Podobnie będzie i tym razem, bo fantastycznej zabawie przyświecał szczytny cel. Zorganizowana loteria fantowa cieszyła się ogromnym powodzeniem. Fantastyczne nagrody, które udało się pozyskać dzięki wsparciu sponsorów i przyjaciół szkoły, dodatkowo zachęcały do tego, by głębiej sięgnąć do kieszeni. Zebrane w ten sposób środki zasilą konto Rady Rodziców z przeznaczeniem na wspieranie potrzeb szkoły.