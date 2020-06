Zawrzało w grodziskim szpitalu. Oddziały będą likwidowane?

Sytuacja jest dramatyczna, bo wyniki finansowe grodziskiego szpitala od lat są ujemne. I nic nie wskazuje na to, by miały się poprawić. Ciągłe dokładanie to placówki to ogromne obciążenie dla budżetu powiatu grodziskiego, który chciałby te środki przeznaczać chociażby na inwestycje. Chyba wszyscy zdają sobie już sprawę z tego, że budżet powiatu z gumy nie jest, a rosnące długi szpitala z czegoś pokrywać trzeba. Ale przecież lecznicę ratować trzeba. Pozostaje tylko pytanie, jak długo jeszcze tak się da?

Trudna kondycja finansowa lecznicy sprawia, że od dawna poszukiwane są rozwiązania, które miałyby poprawić sytuację. Cały czas nie udało się jednak znaleźć przysłowiowego złotego środka, a długi rosną. Pogłębiająca się krytyczna sytuacja finansowa lecznicy sprawia, że na „już” potrzebne są konkretne rozwiązania. W trudnej sytuacji jest jednak nie tylko grodziska lecznica. Rosnące straty notuje większość szpitali powiatowych w całym kraju. Organ prowadzący, czyli powiat grodziski, poszukuje antidotum i sposobu na wyjście z impasu.