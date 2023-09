Zygmunt Kęszycki - nieznany bohater września 1939 roku

W wyniku działu spadkowego „klucza dóbr karczewskich” z 19 grudnia 1936 r. Zygmunt objął majątek Gnin. Był to piękny typowo leśny majątek o pow. 1241 ha, w którym aż 915 ha stanowił las. Źródła podają: „_Prowadził w nim gospodarkę średnio intensywną, odpowiednią do ówczesnej sytuacji gospodarczej_”. Jako przewodniczący kółka rolniczego w Gninie starał się wdrażać i pogłębiać kulturę rolną wśród miejscowych gospodarzy rolnych i hodowców. W majątku, poza gospodarką leśną, prowadził także produkcję zwierzęcą, angażując się jako członek zarządu w pracę i plany rozwoju spółdzielni „Grodziska Mleczarnia”, gdzie na niespełna dwa lata przed wojną powstała nowoczesna kazeiniarnia do produkcji kazeiny włókienniczej (niestety wojna przekreśliła dalsze ambitne plany rozwoju tej spółdzielni).

Brat Zygmunta – Karol, walczący także w 15 pułku ułanów, podczas wojny obronnej poważnie ranny ucieknie ze szpitala wojskowego, by wrócić do rodzinnego Karczewa, gdzie od razu zostaje aresztowany przez Niemców i tylko dzięki wstawiennictwu i zaradności szwagierki - żony Zygmunta Kęszyckiego – Krystyny, uniknie rozstrzelania na kościańskim rynku wraz z innymi zakładnikami w egzekucjach w październiku 1939 r.

Siostra Zygmunta i Karola – Elżbieta Kęszycka, po mężu Ponikiewska, była niezwykle silną osobowością. Oto informacja źródłowa: „_Pomimo krwi niemieckiej po matce Helenie von Pezold przez całe życie służyła Polsce. Jak większość rodziny brała udział w powstaniu wielkopolskim. We wrześniu 1939 roku, jako pielęgniarka z zawodu, kierowała szpitalem na Helu. Po klęsce wrześniowej została aresztowana i wywieziona do obozu - najpierw do Stutthofu, a później Ravensbrück. Uniknęła śmierci dzięki niemieckim korzeniom. W obozie uratowała wiele kobiet_”. Miała dwóch synów, obaj jako marynarze marynarki wojennej zostali ewakuowani do Anglii. Starszy – Józef, ppor. mar. jako I oficer wachtowy odpłynie na pokładzie niszczyciela ORP GROM 30 sierpnia 1939 r. do Wielkiej Brytanii w ramach operacji Peking. Uniknie zagłady okrętu w mroźnym norweskim fiordzie i zostanie ulubionym adiutantem (z ramienia marynarki wojennej) generała Władysława Sikorskiego, by znaleźć śmierć wraz z nim 4 lipca 1943 r. w katastrofie gibraltarskiej na pokładzie wojskowego samolotu Liberator o numerze AL 523, należącego do 511 dywizjonu RAF. Młodszy syn Elżbiety Kęszyckiej, Andrzej, jako podoficer zostanie ewakuowany w 1939 r. w czasie rejsu szkoleniowego na pokładzie Willi lub Iskry, a po rozpoczęciu dalszego szkolenia w Anglii ze względów zdrowotnych zostanie zwolniony ze służby.