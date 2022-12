Wspomnień czar. Jubileusz 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim Ania Borowiak

W piątek, 9 grudnia, odbyły się obchody jubileuszu 95-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. To idealna okazja do tego, by powspominać, jak świętowano jubileusze dawniej. W zbiorach Galerii Ośrodka Wiedzy Regionalnej, działającej przy Grodziskiej Bibliotece Publicznej, znajdują się zdjęcia z jubileuszu 60-lecia grodziskiego LO.