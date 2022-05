Spotkanie ze Sławomirem Koprem w Grodziskiej Bibliotece Publicznej

Odpowiadając na pytania prowadzącego spotkanie Marka Adamskiego – dyrektora Biblioteki wyznał m.in., że jest daleki w swoich opowieściach od tworzenia posągowych postaci.

- Pisząc książki wychodzę z założenia, że postaci wielkich bohaterów czy artystów bardzo zyskują dzięki opisywanym przywarom i ludzkim słabościom. A dzięki poznaniu zupełnie nieznanych faktów z ich prywatnego życia stają się bliższe czytelnikowi. Moje książki to historia z ludzką twarzą, to żywi ludzie, a nie kolumny dat, których i tak nikt nie pamięta - podkreślał.

Gość Grodziskiej Biblioteki Publicznej opowiadał o początkach swojej pracy. Jak wyjaśniał, pierwsze książki trafiły do szuflady, bo nikt nie chciał ich wydać.

- Później przyszedł sukces... i ogromne nakłady moich książek, co nie zawsze podobało się środowisku historyków. Jest też wiele złośliwych komentarzy i niepochlebnych recenzji w Internecie. Zdarza się też, że sprawy trafiają do sądu. To dla mnie nie ma znaczenia. Najważniejsze, że ludzie chcą czytać i czytają moje książki - mówił.