25-lecie powiatu grodziskiego. Wręczono medale, nagrody, wyróżnienia i podziękowania

Spotkanie było okazją do wspomnień, podziękowań, przedstawienia tła historycznego reformy administracyjnej i genezy powstania powiatu, a także zaprezentowania promocyjnego filmu, który opowiadał o tym, co przez ćwierć wieku zmieniło się w powiecie grodziskim. Jubileuszową galę rozpoczął starosta Mariusz Zgaiński.

- Wszystkim państwu życzę dumy i satysfakcji z tego, że razem tworzymy wspólnotę samorządową powiatu grodziskiego, naszą małą, ale jakże piękną ojczyznę (...) Raz jeszcze bardzo dziękuję za przybycie na uroczystość i życzę, abyśmy mogli wspominać wszystkie te piękne lata, które są już za nami

- mówił.

Spotkanie było okazją do wręczenia medali, wyróżnień, nagród i podziękowań dla osób szczególnie zaangażowanych w tworzenie samorządu powiatowego. Jak podkreślał bowiem starosta Mariusz Zgaiński - powiat grodziski to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą.

Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” odebrała Anna Matysiak. Medalem "Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego" uhonorowano Wolfganga Schustera, Jadwigę Łachetę, Annę Matysiak, Marię Nolkę oraz Ewę Smoczyńską.