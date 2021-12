Budują, budują i końca nie widać... A ten remont tak szybko się nie skończy. Dobrych wieści w sprawie budowy mostu w Kotowie nie ma

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nasze pytania skierowaliśmy zatem do biura prasowego. Internauci i kierowcy grzmią wskazując, że budowa trwa "od dawna, a praktycznie nigdy nikogo tam nie ma". Mieliśmy nieco więcej szczęścia, bo gdy wybraliśmy się we wtorek na plac budowy wykonać kilka zdjęć, to robotnicy pracowali przy budowie.

Ile jeszcze potrwa budowa nowego mostu w Kotowie?

Wróćmy jednak do umowy z wykonawcą. Jak poinformowała nas Alina Cieślak z biura prasowego poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, termin realizacji zadania wynosi 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. W czas ten nie wlicza się jednak okres zimowy, który wyznaczony został od 15 grudnia do 15 marca. To oznacza, że remont powinien był zakończyć się do 14 grudnia tego roku.