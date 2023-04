Druhowie jeszcze w tym roku będą mieć nową remizę. "To spełnienie naszych marzeń"

Druhowie nie kryją radości i podkreślają, że nowa remiza pozwoli im rozwinąć skrzydła.

- W ostatnich pięciu latach już wiele się u nas zmieniło. Pozyskaliśmy lekki i średni samochód gaśniczy. I choć nie są to nowe auta, bardzo się cieszymy, że trafiły właśnie do nas. Lekki samochód niebawem zostanie przekazany kolejnej jednostce. Udało nam się również zgromadzić sporo nowego sprzętu - między innymi ubrania specjalne, agregat prądotwórczy zestaw hydrauliczny, zestaw PSP R1, piłę spalinową, pompę szlamową, aparaty ochronny dróg oddechowych. W wynajmowanym garażu, z którego jeszcze korzystamy, trudno było nam przechowywać wszystko, czym dysponujemy. Jesteśmy wdzięczni za to, że w ogóle mogliśmy mieć swoje miejsce, ale nie zaprzeczę, że nowa remiza to spełnienie naszych marzeń - mówi Tomasz Dudziak.