Dzień Świadomości Autyzmu w Grodzisku Wielkopolskim

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego obchody przypadają 2 kwietnia. Symbolem solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem jest kolor niebieski, dlatego w tym dniu wiele budynków zostaje podświetlonych właśnie na niebiesko.

Obchody Dnia Świadomości Autyzmu akcentowane są w Grodzisku Wielkopolskim już od 2016 roku. Podobnie było i tym razem. Najpierw rodzice spotkali się w budynku starostwa, gdzie we własnym gronie mogli porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, czy najzwyczajniej wesprzeć się miłym słowem.

Chwilę po godzinie 20 Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim tradycyjnie rozbłysło na niebiesko, a do nieba poszybowały balony.

- Dziękuję wam bardzo za to, że tutaj jesteście. Dziękuję za to, że co roku możemy liczyć na starostwo, które świeci z nami na niebiesko. Jestem niezwykle wdzięczna, że mogliśmy wspólnie spędzić czas. Już dziś zapraszam was na obchody Dnia Świadomości Autyzmu za rok