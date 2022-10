Grodzisk w latach 90. Trzy dekady wystarczyły, by niektóre miejsca zmieniły się nie do poznania Redakcja

Pamiętacie czasy, kiedy na Placu św. Anny stał kiosk, a na placu Wiosny Ludów pierwsza w mieście fontanna? Przez 30 lat Grodzisk zmienił się nie do poznania. Będziecie zaskoczeni, jak miasto wyglądało w latach 90. Trzy dekady wystarczyły, by niektóre miejsca zmieniły się nie do poznania. Dzięki zdjęciom możemy się przenieść w sentymentalną podróż.