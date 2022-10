Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę pt. "Jan Paweł II w grodziskim albumie" OPRAC.: Ania Borowiak

Od 11 do 21 października w Grodziskiej Bibliotece Publicznej można zobaczyć wystawę "Jan Paweł II w grodziskim albumie". To zbiór fotografii grodziszczan wykonanych podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny oraz podczas pielgrzymek do Rzymu i audiencji papieskich w Watykanie.