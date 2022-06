Grodziskie Piwobranie 2022: Tłumy na koncercie Smolastego! Raper dosłownie porwał publiczność!

Trwa tegoroczna edycja Grodziskiego Piwobrania

Grodziskie Piwobranie to największa plenerowa impreza w naszym mieście. Piątek, 17 czerwca to pierwszy dzień tegorocznej edycji. Rozpoczęła ją Żakinada Średniowieczna, która przeszła ulicami miasta na Stary Rynek. Natomiast w godzinach wieczornych park miejski wypełnili mieszkańcy Grodziska oraz okolic, spragnieni muzyki i zabawy w plenerowym klimacie. Punktualnie o godzinie 21 swój koncert dały „Córy” . Zaraz po nich na scenie pojawił się Smolasty.

Koncert Smolastego w Grodzisku Wielkopolskim

Smolasty, właściwie Norbert Smoliński, to 27 letni polski piosenkarz i producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i rapu. Szerszej publiczności stał się jednak znany w 2018 roku, po wydaniu piosenki Uzależniony oraz Fake Love. Oba utwory znalazły się na debiutanckiej płycie Norberta i dały mu rozgłos wśród młodego pokolenia w całym kraju. Pomimo młodego wieku Smolasty ma na swoim koncie już współprace z wieloma artystami takimi jak Ewa Farna, Otsochodzi, Białas oraz Robert Gawliński. Z tym ostatnim nagrał utwór pod tytułem „Perła na dnie”, a w ostatnim czasie ich drogi muzyczne znów się połączyły. Pod koniec maja bieżącego roku artysta wydał swój następny utwór. Piosenka „Pijemy za lepszy czas” w duecie z 730Huncho jest aktualnie numerem jeden na karcie na czasie w kategorii muzyka na youtubie. Sampel wokalny i inspiracja do kawałka pochodzi z legendarnego polskiego utworu WILKÓW pt. "URKE".

Smolasty nawiązał wyjątkową więź z publicznością w Grodzisku Wielkopolskim

Tłum zebranych fanów pod Grodziską sceną został od pierwszych minut porwany do świetnej zabawy. Smolasty niejednokrotnie przerywał śpiewaną przez siebie aktualnie piosenkę, by oddać głos śpiewającej publiczności. Fani nie zawiedli, śpiewali z artystą każdy utwór. Wszyscy zebrani zaśpiewali razem z nim hit minionych wakacji, mianowicie singiel „Duże oczy”, który przyniósł Smolastemu jego pierwszą diamentową płytę! Jakby emocji było mało, Norbert dwukrotnie zszedł ze sceny podczas występu i podchodził do barierek, by być bliżej zgromadzonej publiczności.