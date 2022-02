Już w niedzielę pierwszy bieg w ramach cyklu „Cztery Pętle Roku GKB”

„Cztery Pętle Roku GKB” to nowa propozycja dla biegaczy, przygotowana przez Grodziski Klub Biegacza i Starostowo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. W każdym z czterech biegów będzie można zdobyć wyjątkowy medal.

Cykl zostanie zorganizowany na trasie w Zdroju - dobrze znanej biegaczom, na której co roku rozgrywana jest między innymi Pętla Krosowa GKB. Pomimo tego, że dystans będzie taki sam (ok 7 km), to skala trudności ze względu na określoną porę roku i aurę może i pewnie będzie różna.

Dla każdego uczestnika przewidziany jest specjalny medal, tematycznie związany z daną porą roku. A wszystkie zgromadzone medale tworzyć będę oryginalny wzór. Takiej propozycji dla biegaczy jeszcze nie było, dlatego warto już teraz zarezerwować sobie terminy w kalendarzu.

Zapisy on-line na stronie klub www.gkb.info.pl do 10 lutego!