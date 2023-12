Kierowca dostrzegł zagubioną seniorkę. Dzięki jego reakcji bezpiecznie wróciła do domu Ania Borowiak

Anna Borowiak/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Czasami prosta reakcja i jedno pytanie wystarczy, by pomóc drugiej osobie bezpiecznie wrócić do domu. Jeden z kierowców zainteresował się starszą panią, która w nocy zdezorientowana stała na środku drogi. Dzięki reakcji świadka i interwencji wezwanych na miejsce policjantów, seniorka szybko i bezpiecznie wróciła do swoich bliskich.