Konserwator zabytków nałożył karę na właścicielkę budynku dawnego browaru

Emocji wokół tej sprawy wciąż jest wiele. Wśród mieszkańców Grodziska nie milknie dyskusja na temat złego stanu technicznego budynku, z którego regularnie na pobliski chodnik odpadają fragmenty ściany. Gdy o sprawie pisaliśmy w połowie stycznia tego roku, konserwator zabytków przekazał nam, że już w kwietniu 2018 roku przeprowadzono kontrolę budynków, a na jej podstawie wydano decyzję nakazującą przeprowadzenie w określonym terminie prac, których wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obiektów.

Prace te, jak mówiła wielkopolska wojewódzka konserwator zabytków Jolanta Goszczyńska nie zostały wykonane, co stwierdzono podczas kolejnej kontroli, przeprowadzonej w listopadzie 2022 roku. W maju 2023 roku wydano upomnienie do wykonania prac objętych nakazem, ale i to nie przyniosło skutku. Sprawa zakończyła się nałożeniem grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych.