Na tę inwestycję mieszkańcy czekali od lat. Trwa budowa drogi w Słocinie

O drodze łączącej Słocin z tak zwaną szosą opalenicką głośno było już od kilku lat. To atrakcyjny teren do budowy nowego domu, bo okolica jest cicha i spokojna, a do samego Grodziska jest zaledwie kilka minut drogi. Mieszkańcy regularnie alarmowali jednak, że mają problem z dojazdem do swoich posesji, a samochody grzęzną w błocie.

Przez wiele miesięcy trwały poszukiwania programu, który dofinansowałby realizację prac. Burmistrz od samego początku mówił, że gmina na takie zadanie potrzebuje wsparcia. Po kilku nieudanych próbach wreszcie nadeszły dobre wieści.

W maju ubiegłego roku ogłoszono wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Na liście rankingowej znalazł się między innymi wniosek złożony przez gminę Grodzisk na budowę drogi w Słocinie. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisano umowę z wykonawcą. Zdanie realizuje firma Całus Sp. z o.o. z siedzibą w Borui Nowej.