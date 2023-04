Nowy nabytek niebawem trafi do Parowozowni Wolsztyn. "To wielka szansa na rozwój turystyki"

Parowozownia finalizuje procedurę zakupu parowozu TKi3-87 od Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych. Trwają również prace związane z naprawą parowozów Ol49-59 i Pt47-65. Kiedy wrócą na tory?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tabor Parowozowni Wolsztyn niebawem uzupełni jedna z najstarszych lokomotyw parowych istniejących obecnie w Polsce. Zbudowany w 1908 roku w niemieckiej wytwórni parowóz TKi3-87 od 1945 roku pracował w Wielkopolsce. 9 lat później trafił do zakładów ziemniaczanych w podpoznańskim Luboniu, gdzie wykonywał zadania lokomotywy zakładowej aż do roku 1972. Jak poinformowała Parowozownia Wolsztyn, pod koniec lat 80-tych egzemplarz został zakupiony przez Poznański Klub Modelarzy Kolejowych i odbudowany do stanu czynnego w lokomotywowni Gniezno w roku 1995. Parowóz wziął udział w paradzie w Warszawie z okazji 150-lecia kolei na ziemiach polskich w czerwcu 1995, po której został przydzielony do Parowozowni Wolsztyn. Tu prowadził pociągi specjalne „retro” na okolicznych trasach, przez kolejne sześć lat aż do terminu naprawy głównej latem 2001 roku.

- W tym okresie był to najstarszy czynny parowóz w Polsce. Został następnie przetransportowany do Gniezna celem wykonania naprawy, która w strukturach PKP jednak nigdy nie nastąpiła. Po latach postoju wewnątrz hali napraw przetransportowany został do Jarocina. Obecny właściciel lokomotywy chcąc skupić się na popularyzacji kolejnictwa i modelarstwie poinformował nas, że zamierza dokonać sprzedaży parowozu TKi3-87 wybranemu podmiotowi, który zagwarantuje należyte utrzymanie lokomotywy i pozostawienie jej na terenie Wielkopolski - wyjaśnił Waldemar Ligma, dyrektor Parowozowni Wolsztyn, która prowadzi działania zmierzające do pozyskania 115-letniego parowozu. Cel jest taki, by TKi3-87 był czynnym parowozem. Jego zasięg to około 100 kilometrów, a prędkość maksymalna 65 km/h. Jak wyjaśniono, do dziś w Polsce istnieje pięć egzemplarzy pojazdów tej serii w kraju, wszystkie są eksponowane jako pomniki w stanie „zimnym”.

- Lokomotywy tego typu pracowały w wolsztyńskiej parowozowni od początku XX wieku, aż do czasów drugiej wojny światowej. Często występują na pocztówkach dokumentujących pociągi na okolicznych stacjach. Warto wspomnieć o sześcioletnim epizodzie TKi3-87 w Wolsztynie w latach 1995-2001 gdzie była najstarszą lokomotywa ciągnącą składy pełne turystów na liniach m.in. do Nowej Soli i Sulechowa - podkreśla Waldemar Ligma. Dyrektor Parowozowni Wolsztyn dodaje, że po zakupie planowana jest naprawa lokomotywy oraz wysłanie kotła do specjalistycznych zakładów celem wykonania rewizji wewnętrznej. Podwozie, w miarę możliwości, ma być naprawiane w Wolsztynie. Waldemar Ligma nie ukrywa, że możliwość zakupu 115-letniego parowozu już się nie powtórzy i to wielka szansa na rozwój turystyki. Egzemplarz będzie mógł być wykorzystywany do realizacji przejazdów turystycznych wokół Wolsztyna oraz do ewentualnych nagrań filmowych.

Dyrektor Parowozowni Wolsztyn podkreśla, że byłby to najstarszy parowóz eksploatowany w Polsce, a z racji niemieckiego pochodzenia byłby magnesem dla turystów również z zagranicy. - Do parowozu parowozownia posiada skład pięciu wagonów osobowych retro z lat międzywojennych, planujemy też sukcesywnie przywracać do ruchu posiadane wagony towarowe, aby stworzyć skład mieszany towarowo-osobowy, co otworzy możliwości wykonywana nagrań filmowych na potrzeby kinematografii - dodaje. Finalizacja - jak zapowiada Waldemar Ligma - nastąpi lada dzień. - Wiemy już, że parowóz będzie nasz. Pozostała tylko kwestia dogrania umowy i jego odbioru. Cieszy nas, że trafi właśnie do Wolsztyna - podkreśla. Miłośnicy parowozów wciąż czekają na powrót trakcji parowych do ruchu planowego. I w tej sprawie też są dobre wieści, bowiem wydarzy się to najprawdopodobniej już we wrześniu.

Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku do Kolina w Czechach po zakończeniu procedury przetargowej został przetransportowany parowóz Pt47-65, gdzie wykonywana jest rewizja wewnętrzna jego kotła. - Trwają już próby kotła, więc parowóz lada moment będzie gotowy i w połowie tego roku wróci do Wolsztyna - zapowiada Waldemar Ligma. Równocześnie wyprodukowany w 1952 roku w Fabryce Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie parowóz Ol49-59 przechodzi kompleksowy remont w Zakładzie Usług Technicznych w Wągrowcu. Jego powrót planowany jest na marzec lub kwiecień 2024 roku. Do ruchu planowego trakcja parowa ma wrócić od września. Waldemar Ligma zapowiada, że "pod parą" będziemy mogli pojechać między innymi na trasach do Poznania, Leszna i Zbąszynka.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!