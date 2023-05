O czarownicach, procesach i katach. Pasjonujący wykład o mrocznej stronie Grodziska

Grodzisk też ma mroczne karty w swojej historii. Wszyscy, którzy w piątek odpowiedzieli na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej mogli się przekonać, że nasze miasto też nie było wolne od stosów. Palono na nich nie tylko kobiety posądzone o uprawianie czarów, ale również dzieci i mężczyzn, choć ci ostatni byli w zdecydowanej mniejszości. Statystycznie, o czym można było dowiedzieć się podczas wykładu, wyroki najczęściej zapadały wobec kobiet. Sądy orzekały też karę śmierci poprzez powieszenie czy ścięcie. Historię kilkudziesięciu takich procesów poznał Jędrzej Czechowski, który opowiadał o nich podczas piątkowego spotkania w grodziskim muzeum.

Wystarczyło niewiele, a można było stanąć przed sądem i odpowiedzieć za czary. Czasami powodem do oskarżenia był sam fakt, że starsza kobieta była samotna, czasami szukano winnego za tragedie, które nawiedzały miasto i znajdowano go w osobie miejscowej zielarki. Kiedy procesy o czary zaczęły się upowszechniać, ludzie dostrzegli, że pozwanie kogoś to dogodny sposób wykluczenie go z lokalnej wspólnoty.