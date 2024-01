Mszą św. w intencji ofiar nalotu niemieckiego w dniu wyzwolenia miasta oraz wdzięczności za wolność ojczyzny, rozpoczęły się w sobotę, 27 stycznia, obchody 79. rocznicy wyzwolenia Grodziska Wielkopolskiego spod okupacji niemieckiej. Po mszy świętej, pod Pomnikiem Wdzięczności, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

- przypomniał w swoim wystąpieniu burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Piotr Hojan.

Dalej podkreślał, że jako mieszkańcy wolnej Polski, jesteśmy winni nieustającą wdzięczność naszym przodkom, walczącym na wszystkich frontach.

- Rankiem 27 stycznia 1945 roku, Rosjanie weszli do opuszczonego przez niemieckiego okupanta miasta. Dziś wiemy, że była to wolność pozorna, a nasz „wyzwoliciel” zebrał krwawe żniwo wśród mieszkańców wielu miast, często zabierając ze sobą złodziejskie łupy i złamane życiorysy. Jednak 79 lat temu, grodziszczanie poczuli powiew wiosny pomimo mroźnej zimy. Poczuli wolność i ogromną radość. Z coraz większą odwagą, zaczęli więc wychodzić z domów, by wspólnie, na placu Starego Rynku cieszyć się z ucieczki niemieckich okupantów i wyzwolenia miasta. Kilkanaście sekund - bo tyle według relacji naocznych świadków trwał nalot niemieckich samolotów - zamieniło radość w rozpacz. W kilka chwil, życie straciło ośmiu cywilnych mieszkańców Grodziska