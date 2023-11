Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Albertowsko 52, 54, 55, 56, 57, 57A, 58, 60, 61, działki nr 569, 584/2, 584/3, strefa przyodwiertowa CG-5 PGNiG.

28 listopada 2023 r. w godz. 09:00 - 15:00

Gmina Kamieniec, miejscowość Wąbiewo (cała).

29 listopada 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Czarna Wieś 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 40a, działki nr 224, 262/1, 267/2, 267/3, 267/4.

Gmina Rakoniewice, miejscowość Gnin 40.

30 listopada 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00

Grodzisk Wielkopolski ul. 1 Maja od 9, 11 do 54, 56, 58, 62, 64, Robotnicza cała, 15 Lipca 81, Waryńskiego 2, 3, 4, 5, Sienkiewicza od 28 do 48 parzyste, Kwiatowa od 1 do 8, 11, 11A, 12, działki nr 746/2, Usługi blacharsko-lakiernicze Leszek Nadobnik, Studio Mody Ślubnej Aleksandra, PUH Monter Krzysztof Nowak, Biuro Rozliczeniowe Elżbieta Wlekła, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Grodzisk, FHU Grzegorz Gawron, Warsztat mechaniki pojazdowej Marian Chudy, sklep GS, telekomunikacja przy ul. Robotniczej/1 Maja.