Podsumowanie projektu i spotkanie wigilijne Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Ania Borowiak

Jak co roku członkowie Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się w wyjątkowej, świątecznej atmosferze. Zanim wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, podsumowano zrealizowany projekt „Aktywny senior to radosny senior”.