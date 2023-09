"Popołudnie z bajką". Biblioteka zaprasza na nowy cykl spotkań dla najmłodszych

Książki odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Już od najmłodszych lat warto zachęcać swoje pociechy do zaglądania do magicznego świata literatury. Można tam spotkać wiele ciekawych postaci i poznać niezwykłe historie.

Książka rozwija wyobraźnię, koncentrację i umiejętności językowe. Dzieci, które od najmłodszych lat mają styczność z książkami, piękniej się wypowiadają. Z książek dzieci poznają świat, a także uczą się właściwych zachowań, są bardziej empatyczne i otwarte.

Okazją do wspólnej lektury będzie nowy cykl spotkań organizowanych przez Grodziską Bibliotekę Publiczną. Zajęcia dedykowane są dzieciom w wieku od 2 do 4 lat i będą odbywać się w filii na Osiedlu Wojska Polskiego.

- Głośne czytanie dzieciom już od najmłodszych lat służy budowaniu więzi, rozbudzaniu wyobraźni a także staje się źródłem wiedzy o otaczającym świecie. "Popołudnie z bajką” to wspaniała okazja, by wspólnie spędzić czas przy miłej lekturze, dlatego do udziału zachęcamy również starsze rodzeństwo czy babcie i dziadków