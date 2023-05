Poważny wypadek na obwodnicy Grodziska. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Kąkolewskiej i Europejskiej.

- W wypadku brały udział dwa pojazdy osobowe, którymi podróżowali tylko kierowcy. Mężczyźni są przytomni, nie doznali żadnych większych widocznych obrażeń, ale konieczna będzie szczegółowa diagnostyka, dlatego lekarz podjął decyzję o przetransportowaniu ich do szpitala. Do naszych działań należy zabezpieczenie miejsca zdarzenia i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym

- mówi asp. Paweł Wojtysiak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Okoliczności i przebieg zdarzenia ustalają funkcjonariusze grodziskiej policji. W tym momencie wiadomo tylko tyle, że utrudnienia potrwają nawet kilka godzin.

- Na miejscu prowadzone są czynności. Szacujemy, że droga będzie zablokowana co najmniej do godziny 13. Apelujemy do kierowców o korzystanie z alternatywnych tras