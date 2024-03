Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Grodzisk Wielkopolski, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mieszkańcy Kąkolewa w gminie Grodzisk zyskali nowe miejsce do spotkań i integracji. W sobotę, 16 marca, oficjalnie otwarto nową świetlicę wiejską. W spotkaniu z tej okazji uczestniczyli zaproszeni goście i mieszkańcy.

Trwa kampania przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia. Kolejny happening połączony z przedstawieniem postulatów zorganizowali przedstawiciele komitetu Grodzisk Przyszłości.

Po największe przygody nie trzeba sięgać daleko. W piątek, 15 marca Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie wybrało się na wycieczkę do lasu baśniowego w Woli Jabłońskiej. Dla pań była to świetna okazja do poznania lokalnej atrakcji.