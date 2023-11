Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Nasza Dyskobolia ogłasza nabór do sekcji młodzieżowych dla chłopców z roczników 2007-2010. To nie tylko okazja do rozwijania młodych talentów piłkarskich, ale również możliwość przyszłego awansu do seniorskiej kadry biało-zielonych.

Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się prowadzone przez prokuraturę postępowanie w sprawie mężczyzny, który w centrum Grodziska Wielkopolskiego brutalnie uderzył psa. Sprawa wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie. Odebrane właścicielowi zwierzęta przebywają w domach tymczasowych.

Losy każdego miasta kryją w sobie wiele niezwykłych i ciekawych historii. Czasami też tych nieco mrocznych. O działalności grodziskich katów można przeczytać w książce, która właśnie trafiła na rynek wydawniczy. Jej autorem jest Jędrzej Czechowski.