Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zatrzymali mężczyznę, który posiadał narkotyki. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Po kilku tygodniach od zdarzenia policjanci otrzymali wyniki badania krwi kierowcy, który w nocy z 24 na 25 grudnia na ulicy Chopina w Grodzisku Wielkopolskim uderzył w latarnię. Do zarzutów, które usłyszał już mężczyzna, dojdzie kolejny - kierowania pod wpływem alkoholu.

Po kilkuletniej przerwie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wrócił do Granowa, a jego organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury i nauczyciele ZSP. Atrakcji nie brakowało, a hojni mieszkańcy chętnie przekazywali datki na szczytny cel!

Tradycyjnie jak co roku w Wielichowie odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Centrum Kultury zapewniło na ten dzień wiele atrakcji oraz ciekawych licytacji, które przyciągnęły wielu mieszkańców!

„Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” - pod takim hasłem gra w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w poprzednich latach huczny finał odbył się również w Grodzisku Wielkopolskim!

Mieszkańcy gminy Kamieniec po raz kolejny grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzieje się sporo i jak to w Kamieńcu bywa - nie brakuje chętnych do wsparcia szczytnego celu. Mieszkańcy otwierają serca i portfele, a do puszek wolontariuszy trafiają kolejne datki.

W Ptaszkowie co roku organizowane jest huczne orkiestrowe granie. Podobnie jest i tym razem! Atrakcji nie brakuje!