Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Granowie zaprasza na kiermasz wielkanocny

Okres oczekiwania na święta wielkanocne kojarzy nam się również z kiermaszami, na których można zakupić pisanki, palmy, stroiki oraz inne produkty wytwarzane przez lokalnych rzemieślników. Na stoiska ze świątecznym asortymentem przygotowane przez uczniów i rodziców zaprasza dyrekcja, grono pedagogiczne oraz rada rodziców Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Granowie.

Kiermasz odbędzie się w niedzielę, 2 kwietnia, na placu przy tak zwanej "starej szkole". Dodatkową atrakcją będzie możliwość zakupu pysznych, domowych wypieków oraz ciepłych napojów. Na stoiskach z rękodziełem z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!

Wśród zaplanowanych atrakcji są też wielkanocna fotobudka i kącik plastyczny dla dzieci. Kiermasz odbędzie się w godzinach od 8:30 do 13. Serdecznie zapraszamy! To idealna okazja, by znaleźć niepowtarzalne dzieła, które staną się ozdobą naszych domów, a przy okazji wesprzeć działalność przedszkola.