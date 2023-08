Przegląd tygodnia od 30.07 w Grodzisku Wielkopolskim

Panie, które należą do Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie, mają okazję wspólnie spędzać czas nie tylko na zabawie, ale i na edukacji. W piątek, 4 sierpnia, wzięły udział w kursie pierwszej pomocy.

Gmina Rakoniewice przygotowuje się do budowy kolejnego etapu ścieżki rowerowej, która połączy Gnin i Ruchocice. Zadanie będzie dofinansowane środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

To już wielopokoleniowa tradycja. Co roku, w pierwszą sobotę września, mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszają na pielgrzymi szlak, do grobu ojca Bernarda w Lubiniu.

Córki zmarłej w czerwcu kobiety, która została pochowana na cmentarzu w Granowie, zarzucają firmie G. nieuczciwe praktyki. Mówią, że cmentarz traktowany jest jak prywatny folwark, ceny są zawyżane nawet dwukrotnie, a proboszcz wprost wskazuje, z jakim zakładem rodziny mają kontaktować się w sprawie pogrzebu.