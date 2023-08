Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim otrzymał dofinansowanie na zakup karetki i nowego tomografu!

Projekt o nazwie "Wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w zakresie profilaktyki ratowania i poprawy zdrowia" zakłada pokrycie aż 85% kosztów zakupu nowej karetki i tomografu. To ogromne wsparcie, które pozwoli na znaczące podniesienie standardów opieki zdrowotnej w regionie.

Wnioskowane środki przeznaczone są na zakup nowej karetki ratowniczej typu "S" oraz nowoczesnego tomografu. To odpowiedź na wcześniejsze starania placówki, które niestety nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W styczniu tego roku, gdy szpital składał wniosek o dofinansowanie, wartość całego projektu opiewała na kwotę blisko 2 milionów złotych. Wówczas wniosek nie zakwalifikował się do wsparcia, ale determinacja przedstawicieli lecznicy przyniosła oczekiwane efekty.

To wielki krok naprzód dla medycyny w Grodzisku Wielkopolskim. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim odnotował znaczący sukces w staraniach o wsparcie finansowe. Szpital uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 mln 699 tys. 780,10 zł w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

Nowa karetka typu “S” zastąpi ambulans, który służył mieszkańcom Grodziska przez wiele lat i przejechał ponad 270 tysięcy kilometrów. Wymiana była konieczna od dłuższego czasu. Co więcej, zakup nowszego modelu tomografu, który będzie miał dwukrotnie więcej rzędów niż obecnie używane urządzenie, pozwoli na przeprowadzanie bardziej szczegółowych badań.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego i okolic mogą liczyć na jeszcze wyższy standard usług medycznych. To dowód na to, że uparte dążenie do celu i nieustępliwość w działaniu przynoszą oczekiwane rezultaty.