Spektakl "Sklep z facetami" na scenie CK Rondo. Można jeszcze kupić bilety

O czym jest "Sklep z facetami"? Gdy Marzena świętuje trzydzieste dziewiąte urodziny jej wieloletni partner oświadcza, że odchodzi. Świat Marzeny ległby w gruzach, ale natychmiast otrzymuje wsparcie swojej młodszej siostry. Danka, przebojowa studentka, jest na bieżąco z romantycznymi relacjami i wie co robić, by się dobrze bawić. Zabiera Marzenę do "sklepu z facetami". Życie Marzeny zmienia się diametralnie. Wokół niej pojawiają się coraz bardziej interesujący mężczyźni. Czy w wieku lat niemal czterdziestu da się zacząć życie od nowa? Czy Krzysztof wróci? A może Marzena odnajdzie nową upragnioną miłość? O tym będzie można przekonać się już w najbliższą sobotę w Centrum Kultury Rondo.

Obsada: Patrycja Szczepanowska, Olga Jankowska / Katarzyna Chorzępa / Sonia Jachymiak, Marcin Piętowski / Piotr Wątroba.

Spektakl zostanie wystawiony o godzinie 19. Można jeszcze rezerwować bilety. KLIKNIJ TUTAJ I KUP BILET.