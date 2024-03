Spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn w Klubie Seniora w Granowie

- mówi Ewa Osoba

Klub Seniora w Granowie brał udział między innymi w spotkaniu z dietetykiem pt: “Super moce na talerzu seniora”, w wycieczce historycznej po Granowie pt: “Granowo moja mała ojczyzna”- był to przemarsz szlakiem murali, a także w koncercie Piotra Kuźniaka, wycieczce do kina w Buku na film “Chłopi” oraz do Sanktuarium Matki Bożej Literackiej. Seniorzy mają za sobą również spotkanie kabaretowe, andrzejki, wycieczkę na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, spotkanie opłatkowe, wyjazd na wystawę Van Gogha, występ dzieci ze szkoły w Dakowach Mokrych w reżyserii samej pani Ewy Osoby- liderki Klubu Seniora pt:”Pinokio, a nawet wycieczkę na Maltę!