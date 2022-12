„Świąteczne przedbiegi” w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Kamieńcu

Warsztaty cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy utworzyli aż dwie grupy. Dzieci z całej gminy Kamieniec, pod czujnym okiem Eweliny Skrzypczak, samodzielnie wycinały pierniczki i dały popis kreatywności podczas ich ozdabiania.

- Własnoręcznie wykonane słodkości wszystkim bardzo smakowały, część pierniczków dzieci zapakowały w ozdobne pudełka, by móc poczęstować domowników. To nie był jednak koniec świetnej zabawy! Pani Ewelina przygotowała kolejną niespodziankę i każdy mógł przygotować pachnącą, musującą, pełną świątecznego blasku kulę do kąpieli. Już wkrótce Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu zaprasza na kolejne warsztaty z Panią Eweliną - zapowiada dyrektor CKiBP, Małgorzata Stachowiak.