Trwa weekend cudów. Szlachetna Paczka znów niesie radość potrzebującym

- W ubiegłym roku znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Ze względów zdrowotnych konieczna okazała się rezygnacja z pracy, więc było im naprawdę ciężko. Gdy odwiedziliśmy ich rok temu, zapewniali, że jeśli tylko wyjdą na prostą, odwdzięczą się i sami dołączą do grona darczyńców. I tak też się stało

Szlachetna Paczka to zawsze wzruszające historie pomocy. Jedna z nich jest szczególna - w tym roku w gronie darczyńców znalazła się rodzina, która w ubiegłym roku sama otrzymała wsparcie.

- Do projektu zakwalifikowaliśmy 27 rodzin. To trudny rok, chociażby ze względu na inflację, więc potrzeby są duże. Cieszymy się, że udało nam się dla wszystkich znaleźć darczyńców

Szlachetna Paczka to projekt niezwykły, który łączy ludzi. Łączy wszystkich tych, którzy chcą pomagać tym, którzy o pomoc wcale nie proszą, choć bardzo jej potrzebują. W tym roku Szlachetną Paczkę w powiecie grodziskim tworzy 17 wolontariuszy. Wśród nich jest aż osiem osób, które debiutują w tej roli.

- Uczniowie przychodzą do nas i pakują paczki dla rodzin. Zapraszamy ich tutaj, żeby pokazać z bliska, jak wygląda praca wolontariusza. Nasz rejon jest bardzo duży. Mamy nadzieję, że takie spotkania zaowocują tym, że kiedyś dołączą do nas jako wolontariusze. Warto podkreślić, że szkoły są też darczyńcami, organizują zbiórki dla potrzebujących rodzin

Przykładów tych, którzy chcą odwdzięczyć się za otrzymaną pomoc, jest więcej. Takie osoby dołączają do Szlachetnej Paczki nie tylko jako darczyńcy, ale również jako wolontariusze.

Celem przekazywanych darów jest przede wszystkim szansa na trwałą zmianę. Potrzeby rodzin są najróżniejsze, a każda historia jest wzruszająca. W tym roku w paczkach są m.in. vouchery do specjalistów, które można wykorzystać np. na rehabilitację.

- Wśród darów jest też łóżko medyczne, które trafi do starszej pani opiekującej się niepełnosprawnym synem

Szlachetna Paczka to wyjątkowy projekt, który łączy ideę pomagania z wielką radością, która spotyka nie tylko obdarowane rodziny, ale także wolontariuszy i darczyńców. Przygotowania do weekendu cudów trwają wiele tygodni, a wielki finał, który właśnie trwa, to niewyobrażalne emocje i często łzy wzruszenia.