Prasówka 17.12.2023 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Grodziska Wielkopolskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Karczewie znów można poczuć magię świąt! Niezwykła szopka Pawła Leśniczaka jest już otwarta!”?

Przegląd tygodnia: Grodzisk Wielkopolski, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W Karczewie znów można poczuć magię świąt! Niezwykła szopka Pawła Leśniczaka jest już otwarta! W tym roku jest większa, bogatsza i zachwyca jeszcze bardziej niż w poprzednich latach! Tworzą ją tysiące lampek, ponad sto zwierząt i żłóbek. Szopka bożonarodzeniowa w Karczewie jest już otwarta! Można ją odwiedzać od niedzieli, 17 grudnia. 📢 Gry i zabawy na gminnym lodowisku w Grodzisku Wielkopolskim! Długo wyczekiwana atrakcja Grodziska Wielkopolskiego już otwarta! Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem amatorów sportów zimowych, którzy z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie sezonu. 📢 Trwa weekend cudów. Szlachetna Paczka znów niesie radość potrzebującym Trwa weekend cudów, czyli wielki finał Szlachetnej Paczki. W tym czasie wolontariusze rozwożą potrzebującym rodzinom paczki od darczyńców.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mikołajkowy Turniej Żaków za nami! Były medale i słodkie upominki Już po raz siódmy w Grodzisku Wielkopolskim odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Żaków. Zgodnie z tradycją, tego dnia wyniki nie były najważniejsze. Liczyła się świetna zabawa i gra zgodna z zasadami fair play. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i słodkości.

📢 Podsumowanie projektu i spotkanie wigilijne Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Jak co roku członkowie Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się w wyjątkowej, świątecznej atmosferze. Zanim wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, podsumowano zrealizowany projekt „Aktywny senior to radosny senior”.

📢 Charytatywny jam session na rzecz Basi Górskiej W piątek, 15 grudnia, w Centrum Kulturalno-Rozrywkowym Masarnia w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Muzycy występujący podczas jam session zagrali na rzecz Basi Górskiej, która od lat walczy z nowotworem. 📢 Spotkanie wigilijne Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie Tradycyjne spotkania wigilijne odbywają się w różnych społecznościach. W piątek, 15 grudnia, dla swoich członkiń i gości takie spotkanie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Słocinie. 📢 W Nadleśnictwie Grodzisk można już kupić choinkę na nadchodzące święta Szukacie już drzewka na nadchodzące święta Bożego Narodzenia? Ruszyła sprzedaż w Nadleśnictwie Grodzisk. Ceny są nieco wyższe niż w ubiegłym roku, ale nadal atrakcyjne.

📢 W sali wiejskiej w Grąblewie odbyły się Jasełka połączone z Dniem Seniora W piątek, 15 grudnia, o godzinie 17 sala wiejska w Grąblewie wypełniła się uczestnikami wyjątkowego wydarzenia. Tradycję jasełkową połączono tu z obchodami Dnia Seniora. Spotkanie pokazało, jak lokalna społeczność potrafi zintegrować różne pokolenia, celebrując jednocześnie święta Bożego Narodzenia oraz hołdując seniorom. 📢 "Kierowca i pasażerka byli bardzo nerwowi". W aucie przewozili blisko 100 gramów narkotyków Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zatrzymali mężczyznę i kobietę w związku z podejrzeniem posiadania środków odurzających. Wpadli, bo informację o tym, że w ich aucie są narkotyki, ktoś przekazał mundurowym. 📢 Nowa organizacja ruchu po przebudowie drogi. "Teraz musimy jeździć dookoła" W Sworzycach przebudowano drogę, ale wraz z remontem wprowadzono nową organizację ruchu. - To dla nas duże utrudnienie, bo teraz musimy jeździć dookoła - mówi jedna z mieszkanek.

📢 Przynajmniej dwie sprawne lokomotywy trafią w przyszłym roku do Parowozowni Wolsztyn Dwa sprawne parowozy pojawią się w 2024 roku w Parowozowni Wolsztyn. W perspektywie następnych dwóch lat placówka może dysponować nawet czterema działającymi lokomotywami parowymi. - Myślę, że w przyszłym roku realne jest uruchomienie jednego parowozu. Dziś trudno powiedzieć, czy pierwszy gotowy będzie TKi3-87, czy Ol49-69 – to jest ten parowóz, który przestał jeździć w poprzednim roku - mówi dyrektor wolsztyńskiej parowozowni Waldemar Ligma. 📢 Uczniowie z Granowa zorganizowali zbiórkę darów dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie przeprowadzono zbiórkę darów na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie. Akcja miała na celu wsparcie ośrodka oraz rozwijanie empatii i wrażliwości wśród dzieci. 📢 Przyszedł na komisariat zapytać, dlaczego jest poszukiwany. Trafił do więzienia Policjanci kilkukrotnie odwiedzili go w miejscu zamieszkania, ale 30-latka nie było wtedy w domu. Przyszedł na komisariat zapytać, o co chodzi i trafił do więzienia.

📢 Złote Gody w gminie Grodzisk Wielkopolski. Oto pary małżeńskie na medal Spędzili ze sobą ponad pół wieku, ale doskonale pamiętają dzień, kiedy powiedzieli sobie "tak". W czwartek, 14 grudnia, w Centrum Kultury Rondo prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczono parom z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski. 📢 "Jeszcze będzie pięknie" - zapraszamy na świąteczny koncert dla Macieja Łuczaka! Na 20 grudnia 2023 roku na 18:00 zaplanowany został wyjątkowy koncert świąteczny dla Macieja Łuczaka., który choruje na nowotwór - "Jeszcze będzie pięknie". Sprawdźcie szczegóły! 📢 Kierowca dostrzegł zagubioną seniorkę. Dzięki jego reakcji bezpiecznie wróciła do domu Czasami prosta reakcja i jedno pytanie wystarczy, by pomóc drugiej osobie bezpiecznie wrócić do domu. Jeden z kierowców zainteresował się starszą panią, która w nocy zdezorientowana stała na środku drogi. Dzięki reakcji świadka i interwencji wezwanych na miejsce policjantów, seniorka szybko i bezpiecznie wróciła do swoich bliskich.

📢 Na trasie Grodzisk - Młyniewo ciężarówka zjechała z drogi i przewróciła się na bok W środę, 13 grudnia, około godziny 18:30 na trasie pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Młyniewem samochód ciężarowy zjechał z drogi i przewrócił się na bok. Utrudnienia trwały kilka godzin. 📢 Tragiczny wypadek w powiecie wolsztyńskim. Nie żyje 30-letnia kobieta Do poważnego wypadku doszło w środę, 13 grudnia, na terenie powiatu wolsztyńskiego. Na trasie łączącej Mochy i Kaszczor zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu reanimowano 30-letnią kobietę. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. 📢 Kradzież rozbójnicza w markecie na terenie Grodziska. Sprawcy grozi nawet 10 lat więzienia Do 10 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie podejrzanemu o kradzież z użyciem przemocy wobec pracownika sklepu. Zdarzenie miało miejsce w jednym marketów na terenie Grodziska Wielkopolskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei