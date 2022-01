Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Grodzisk Wielkopolski, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Przegląd tygodnia: Grodzisk Wielkopolski, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kąkolewo to kolejna miejscowość na mapie naszego regionu, która dołącza do wielkiej akcji pomocy na rzecz Mai Tomczak - małej zbąszynianki, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. To właśnie tutaj, w niedzielę, 23 stycznia, będzie można dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć Maję w walce o powrót do zdrowia.

Jednym z punktów najbliższej sesji Rady Powiatu Grodziskiego będzie głosowanie w sprawie odwołania Adama Minkowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego rady. To efekt wniosku, który złożyli radni, a podpisało się pod nim 10 osób, również radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli partyjni koledzy Minkowskiego.