Tygodniowy przegląd prasy w Grodzisku Wielkopolskim, (3.12-9.12.2023)

Niemal 150 osób, żołnierek i żołnierzy w sobotę 9 grudnia wypowiedziało rotę przysięgi wojskowej na rynku w Śremie. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 10.00. Przegląd pododdziałów przeprowadził dowódca 6. batalionu chemicznego Sił Powietrznych w Śremie ppłk Remigiusz Mierzchała, a następnie zwrócił się do zebranych na śremskich rynku żołnierzy, gratulując im wytrwałości i życzył "żołnierskiego szczęścia" w dalszej karierze żołnierza wojska polskiego. Po wypowiedzeniu najważniejszych w tym dniu słów, czyli złożeniu przysięgi na sztandar śremskiej jednostki wojskowej odbył się krótki przemarsz pododdziałów, a następnie żołnierki i żołnierze wyruszyli do jednostki, aby rozliczyć się i rozpocząć kolejny etap wojskowego życia.

Do Piotrowa Wielkiego przybył sam Święty Mikołaj! Miał też całkiem spore grono pomocników, a dla najmłodszych przywiózł słodkie upominki. Na spotkanie z dziećmi dotarł... quadem!

W czwartek, 7 grudnia, na drodze krajowej numer 32 doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego i osobówki. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.

20-letni mieszkaniec gminy Kamieniec kierował pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Mężczyzna na widok policjantów próbował się schować i uniknąć odpowiedzialności.

W niedzielę, 17 grudnia, na terenie gminy Rakoniewice będzie można zobaczyć całe grono Świętych Mikołajów. Nie wypatrujcie jednak sań zaprzęgniętych w renifery... Mikołaje przyjadą na motocyklach!

We wtorek, 5 grudnia, na drodze wojewódzkiej numer 308 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Z niegroźnymi obrażeniami do szpitala przewieziono dwie osoby.